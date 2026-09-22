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Федоров: набрать голоса "ЕР" помогли "мистер нет" Лавров и "рукастый" Собянин

Федоров: набрать голоса "ЕР" помогли "мистер нет" Лавров и "рукастый" Собянин

Результат «Единой России» на выборах в Госдуму оказался существенно больше, чем давали экзитполлы, потому что опросы не проводились в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также близких к фронту регионах.

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