Федоров: набрать голоса "ЕР" помогли "мистер нет" Лавров и "рукастый" Собянин

Результат «Единой России» на выборах в Госдуму оказался существенно больше, чем давали экзитполлы, потому что опросы не проводились в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также близких к фронту регионах.
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