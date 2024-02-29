NYT: В окружении Макрона признали бессилие Запада перед Россией

Американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, связала заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину с бессилием перед Владимиром Путиным.
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