CRМ: болезнь Альцгеймера может возникать из-за накопления в мозге 20 белков

Ученые из Университета Эмори обнаружили, что отложения бета-амилоида, которые, как известно, образуют "бляшки" в мозге людей с болезнью Альцгеймера (БА), служат своего рода каркасом для накопления 20 других белков.
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