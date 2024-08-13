Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

CRМ: болезнь Альцгеймера может возникать из-за накопления в мозге 20 белков

CRМ: болезнь Альцгеймера может возникать из-за накопления в мозге 20 белков

Ученые из Университета Эмори обнаружили, что отложения бета-амилоида, которые, как известно, образуют "бляшки" в мозге людей с болезнью Альцгеймера (БА), служат своего рода каркасом для накопления 20 других белков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх