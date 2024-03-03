Практичный семиместный Mitsubishi с неубиваемым мотором неуклонно дешевеет в России. Цена Mitsubishi Xpander опустилась ниже 2,5 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», в России снизилась стоимость кросс-минивэна Mitsubishi Xpander: если примерно на середину февраля цена самого доступного экземпляра составляла 2,56 млн рублей (а в декабре 2023 — 2,75 млн рублей), то сейчас самый доступный Xpander предлагается за 2,47 млн рублей.