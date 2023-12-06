Автолюбитель из Алтайского края поблагодарил кузбасских полицейских, которые помогли вытянуть его машину из сугроба

Экипаж дорожно-патрульной службы № 808 ОГИБДД ОМВД России по Таштагольскому району, находясь на маршруте патрулирования на автодороге «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол», обратил внимание на автомобиль «Митсубиси Лансер».
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