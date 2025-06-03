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Царьград

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  • Эльдар Алиев
    Дааааа🤦‍♂️Генерал Гурулёв о...
  • Eduard
    Так им мысль к себе Украину прибрать понравилась! Это называется воровство!ЕС переходит крас...
  • Eduard
    Дело не в переговорах,мы их 8 лет вели,а Зеля вообще прохожий,его признают такие же жулики!ЕС переходит крас...

Посол США в Турции: терпение Трампа достигло предела в вопросе урегулирования

Посол США в Турции: терпение Трампа достигло предела в вопросе урегулирования

Американский дипломат указал на отсутствие всякого терпения у президента США.Терпение Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта достигло предела.

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