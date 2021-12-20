Как выглядит московская рождественская ярмарка на Красной площади

Молдаванка Марианна Никифор живет в Москве 8 лет. А поскольку в этот период на знаменитой Красной площади проходит впечатляющая рождественская ярмарка, наша соотечественница поделилась с нами чарующей атмосферой, которая царит там, передает Noi.