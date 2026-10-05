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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
💝С Днём учителя, Галина Ивановна

💝С Днём учителя, Галина Ивановна! Спасибо вам за ту теплоту, доброту и поддержку, которую вы дарили нам все школьные годы.

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