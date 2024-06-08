Al Mayadeen: армия Израиля применила фосфорные боеприпасы на юге Газы

Армия Израиля применила фосфорные боеприпасы на юге сектора Газа. Телеканал Al Mayadeen передал, что артиллерия Армии обороны еврейского государства ведет огонь зажигательными снарядами к северу от города Рафах, в результате в этом районе возникают пожары.
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