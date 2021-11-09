ГИБДД Самарской области передали 197 новых патрульных автомобилей

Автопарк регионального ГИБДД пополнили 197 новых патрульных машин. Ключи от автомобилей, в торжественной обстановке, инспекторам Самарского полка ДПС, передал начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников.
Автопарк регионального ГИБДД пополнили 197 новых патрульных машин. Ключи от автомобилей, в торжественной обстановке, инспекторам Самарского полка ДПС, передал начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников.
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