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WION: ряды бездомных американцев пополняются рекордными темпами

WION: ряды бездомных американцев пополняются рекордными темпами

Жильё в Соединённых Штатах становится всё менее доступным — и это привело к рекордному росту количества людей, оказавшихся за последние годы на улице, передаёт WION.

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