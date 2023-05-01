Велосипеды, лодки и ракетки: в парке на Елагином острове стартовал сезон проката инвентаря

В будние дни пункты выдачи открыты с 11:00 до 21:00, в выходные они будут работать на час дольше. В парке на Елагином острове в Петербурге стартовал сезон проката спортивного инвентаря.
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