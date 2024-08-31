Райкконен посетил Гран-при Италии и встретился с Бинотто

Последний чемпион «Формулы-1» в составе «Феррари» Кими Райкконен появился в боксах Гран-при Италии. Во время третьей практики в Монце экс-пилот «Заубера» / «Альфа Ромео», «Макларена», «Феррари» и «Лотуса» встретился с Маттиа Бинотто – бывшим руководителем Скудерии, а ныне боссом программы «Ауди» в «Ф-1».