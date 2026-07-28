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Аргументы недели

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Африка и Южная Америка – за возвращение России в мировой футбол. Европа снова гадит

Африка и Южная Америка – за возвращение России в мировой футбол. Европа снова гадит

В №27 «АН» уже сообщали, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял ограничения с Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям допустить наших спортсменов к соревнованиям и снять практически все запреты и условности.

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