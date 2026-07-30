НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Имтиханны йөз баллга тапшырып – Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына

КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына быел рус теле һәм әдәбиятыннан йөз балл җыйган абитуриентлар, Бөтенроссия олимпиадаларында җиңүчеләр һәм призерлар килә, барысы да - алтын аттестатлар белән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии