Имтиханны йөз баллга тапшырып – Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына

КФУның Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына быел рус теле һәм әдәбиятыннан йөз балл җыйган абитуриентлар, Бөтенроссия олимпиадаларында җиңүчеләр һәм призерлар килә, барысы да - алтын аттестатлар белән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии