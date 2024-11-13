Россия готова предложить Китаю производить оружие, проверенное в зоне СВО

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич заявил, что Россия намерена предложить Китаю совместное производство современного оружия, испытанного в условиях специальной военной операции, передает ТАСС .
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