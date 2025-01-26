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Зеленского подвела мания величия: Что случайно выболтал украинский лидер

Зеленского подвела мания величия: Что случайно выболтал украинский лидер

Зеленский пал жертвой своей мании величия и наговорил лишнего после переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.

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Комментарии
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Eduard
Я незнаю сколько украинцев надо уюить,что бы до них дошло,что Комика пора повесить? Януковича ни за что выгнали,а этих самозванцев 10 лет терпят!
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13 час.
Eduard
Про то что он Зеля с мая месяца Никто он скромно умолчал. Хотя и Санду аферистка такая же,самозванка.Выборы подтасованы изнасально.В России молдаванам дали 100 бюллетеней на сотни тысяч граждан,Зато в Европе миллиое на сто молдавпн дали!
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13 час.
Дмитрий Гурин
Хусейна штатники с прихвостнями повесили без суда и следствия. И что еще более унизительно для мусульманина именно &quot;повесили&quot; да еще и ночью. Так что думаю с Зелей стоит поступить так же но еще и оскопив перед процессом.
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11 час.

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