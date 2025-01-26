Зеленского подвела мания величия: Что случайно выболтал украинский лидер

Eduard Я незнаю сколько украинцев надо уюить,что бы до них дошло,что Комика пора повесить? Януковича ни за что выгнали,а этих самозванцев 10 лет терпят!

Eduard Про то что он Зеля с мая месяца Никто он скромно умолчал. Хотя и Санду аферистка такая же,самозванка.Выборы подтасованы изнасально.В России молдаванам дали 100 бюллетеней на сотни тысяч граждан,Зато в Европе миллиое на сто молдавпн дали!