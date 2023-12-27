Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а почему автор так разбрасывается землями?! между прочим Сталин вернул своё! те земли были частью России, пока поляки...Владимир Путин пр...
  • radiofree RF
    Как сказал известный кино генерал:" А по сопатке?''Немцы будут отвоё...
  • Неважно Неважно
    Просто все хотят за казённый счёт папиарится. Голосуем дружно за Путина!Вы будете смеятьс...

Вы будете смеяться, но полку кандидатов в президенты всё пребывает.

Вы будете смеяться, но полку кандидатов в президенты всё пребывает.

ФОТО: ADISORN SAOVADEE/SHUTTERSTOCK ДЕРЖАТЬ ЯДЕРНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК СОБИРАЮТСЯ МАСОН, ПОЛУРАЗДЕТЫЕ ДЕВУШКИ И КТО-ТО ЕЩЁ Вы будете смеяться, но полку кандидатов в президенты всё пребывает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
natali_hohlova Хохлова
ПрЕбывают или прИбывают(в заглавии)? Правописание приставок от значения их зависит
Ответить
15 час.
Виталий
Конечно прИбывают. Неграмотный, а публикуется. Обучение, видимо, было дистанционное.
Ответить
11 час.
НН
Неважно Неважно
Просто все хотят за казённый счёт папиарится. Голосуем дружно за Путина!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх