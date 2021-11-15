На Балтийский флот прибывают призывники из регионов России

На Балтийский флот прибывают призывники из регионов России

В ходе осеннего 2021 года призыва для прохождения военной службы на Балтийский флот начинают прибывать новобранцы из более 20 субъектов Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх