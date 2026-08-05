Криминалист: пропавший Герой России Алексей Асылханов жив

Эксперт назвал четыре месяца "не критичным сроком" и связал исчезновение военного с криминалом. Герой России Алексей Асылханов, о местонахождении которого ничего не известно с 3 апреля, может быть жив, несмотря на тревожные обстоятельства пропажи.
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