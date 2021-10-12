В Энгельсском соединении дальней авиации началась неделя мобилизационной готовности

Пои тогам недели будут определены направления работы по совершенствованию боевой и мобилизационной готовности соединения и обеспечению гарантированного выполнения задач по предназначению.
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