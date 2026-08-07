Епископ Елисей совершил Божественную литургию в строящемся храме Покрова Пресвятой Богородицы, в день празднования Успения прав.
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Епископ Елисей совершил Божественную литургию в строящемся храме Покрова Пресвятой Богородицы, в день празднования Успения прав.
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