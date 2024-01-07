Французский генерал предрек победу России в спецоперации

РИА Новости/Виталий Тимкив Россия одержит победу в конфликте на Украине, поскольку российский лидер Владимир Путин поставил страну на военные рельсы и укрепил армию, заявил бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро.
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