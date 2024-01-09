Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по опубликованному обращению жителей Челябинской области

В социальных медиа размещено обращение к руководству СК России, в котором жители поселка Мирного сообщают, что ряд уроженцев Азербайджана, занимая должности в сфере ЖКХ, совершают противоправные действия.
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