⚽️ Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в селе Малореченское в Алуште Пространство для тренировок — открытого типа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚽️ Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в селе Малореченское в Алуште Пространство для тренировок — открытого типа.