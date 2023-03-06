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Мбаппе после рекордного гола за «ПСЖ» отдал футболку Ганаго. У игрока «Нанта» умерла пятилетняя дочь

Килиан Мбаппе поддержал форварда «Нанта» Игнатиуса Ганаго после смерти дочки. Пятилетняя девочка умерла в первой половине февраля в результате болезни.

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