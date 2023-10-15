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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Семененко: «Наконец-то получилось сделать риттбергер на соревнованиях. Никак не удавалось, хотя на тренировках был хороший процент выполненных прыжков»

Фигурист одержал победу на первом этапе Гран-при России в Уфе. Он исполнил в произвольной четыре четверных прыжка.

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