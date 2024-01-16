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Baza: Неизвестные обокрали сотрудницу Госдумы

Baza: Неизвестные обокрали сотрудницу Госдумы

В Москве на рабочем месте ограбили сотрудницу Госдумы. Об этом сообщает Telegram Baza. По имеющейся информации, у нее украли флеш-карту, на которой находился сертификат электронной подписи Федерального Казначейства.

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