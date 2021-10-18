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МСБ столкнулся с отказами в выплате зарплатных субсидий

Малый и средний бизнес, пострадавший от ограничений из-за коронавируса, сталкивается с отказами в выплате зарплатных субсидий — подразделения ФНС обосновывают отказы тем, что ограничения введены региональными властями или штабом по борьбе с коронавирусом, а не федеральным оперштабом; с формальной точки зрения у подразделений налоговой есть основания для отказа, но программа направлена на поддержку компаний, пострадавших от коронавирусных ограничений в принципе, пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова к премьер-министру Михаилу Мишустину.

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