Сноуборд для новичков: что нужно знать перед первым спуском

Сноубординг — популярный зимний спорт, который требует нужной подготовки. Что нужно знать новичкам перед первым спуском, как выбрать оборудование и правильно стоять на доске, чтобы на оказаться в больнице — в материале URA.
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