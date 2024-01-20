Экс-игрок "Локомотива" Булыкин заявил, что Ахметов сможет помочь "Зениту"

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что перешедший из "Краснодара" в "Зенит" Ильзат Ахметов сможет помочь своей новой команде в борьбе за чемпионство.