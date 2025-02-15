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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милуоки» и «Клипперс» оказались единственными клубами НБА, которые завершили прошлый сезон с убытками (CNBC)

«Милуоки» и «Клипперс» оказались единственными клубами НБА, которые завершили прошлый сезон с убытками (CNBC)

Согласно оценкам CNBC, 27 из 30 команд НБА получили прибыль по итогам прошлого сезона, и только 2 клуба потеряли деньги за этот период времени.

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