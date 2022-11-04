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Правительство Германии призвало Меркель к экономии

Правительство Германии призвало Меркель к экономии

  Spiegel: правительство Германии призвало экс-канцлера Меркель к экономии Правительство Германии призвало бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель к экономии и  Spiegel: правительство Германии призвало экс-канцлера Меркель к экономии Правительство Германии призвало бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель к экономии и напомнило об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на доклад министерства финансов бюджетному комитету бундестага.

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