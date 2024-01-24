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Царьград

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Они видели войну и голод: блокадникам из Поморья вручили почетные знаки

Они видели войну и голод: блокадникам из Поморья вручили почетные знаки

В Архангельске блокадников наградили почетными знаками. Ветеранов навестил Дмитрий Морев. Глава Архангельска Дмитрий Морев вручил жителям, которые пережили все ужасы блокадного Ленинграда, вручил почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

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