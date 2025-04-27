Mercedes и Audi не уйдут из Формулы 1 – Хельмут Марко объяснил, почему

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко уверен, что несмотря на экономические трудности в автомобильной отрасли Европы, у Mercedes и Audi нет причин уходить из Формулы 1.
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