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Avia.pro: российские военные могли применить комплексы РЭБ против украинских Bayraktar TB2, летавших возле границ Крыма

Avia.pro: российские военные могли применить комплексы РЭБ против украинских Bayraktar TB2, летавших возле границ Крыма

Российские военные могли применить комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против украинских беспилотников Bayraktar TB2, летавших возле границ Крымского полуострова.

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