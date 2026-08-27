Маткапитал реже направляют на жилье

Средства материнского капитала стали реже использовать для улучшения жилищных условий. В 2024 году на покупку жилья сертификат направляли 34,4% получателей выплаты, тогда как в 2025 году доля снизилась до 26,4%.
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