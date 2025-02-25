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Петербургский дневник

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В Севастополе были уничтожены четыре дрона над акваторией Чёрного моря

В Севастополе были уничтожены четыре дрона над акваторией Чёрного моря

Сейчас продолжается контроль обстановки Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.

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