В Севастополе были уничтожены четыре дрона над акваторией Чёрного моря

Сейчас продолжается контроль обстановки Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.
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