Сколько можно скинуть за месяц: норма безопасного снижения веса, советы диетологов

Споры насчет того, сколько можно скинуть за месяц килограмм, вероятно, не утихнут еще долго. Современные методики, сочетание физических упражнений и правильного питания позволяют обеспечить потерю достаточно большого их количества, но важно не только избавиться от веса, но и сохранить здоровье.
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