С миру по нитке...
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Пьёшь пиво каждый день? Вот что ждёт твой организм

Бокал пива вечером кажется безобидной привычкой, но каждый день — это уже совсем другая история. Разбираемся, что при этом происходит с телом и как снизить вред.

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