Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» назвал сроки поставки первых МС-21

Поставки начнутся в 2027 году «Аэрофлот» ожидает первые восемь серийных МС-21 в IV квартале 2027 года.
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