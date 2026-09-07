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Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» назвал сроки поставки первых МС-21

Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» назвал сроки поставки первых МС-21

Поставки начнутся в 2027 году «Аэрофлот» ожидает первые восемь серийных МС-21 в IV квартале 2027 года.

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