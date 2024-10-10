Глава RACCF Фарфел: русскоязычные жители Центральной Флориды не эвакуировались

Многие жители Центральной Флориды уехали в сторону Джорджии, спасаясь от урагана «Милтон». Однако большинство русскоязычных запаслись продовольствием и остались дома, сообщил РИА «Новости» основатель общественной организации Russian-American Community Center of Florida Михаил Фарфел.
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