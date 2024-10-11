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Копитар с 7-м хет-триком в карьере, Гюнтер с дублем во 2-й игре подряд и Селебрини с 1+1 в дебютном матче – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – 18-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини, набравший 2 (1+1) очка в дебютном матче в лиге против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ).

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