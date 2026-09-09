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Русская весна

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Самолет Зеленского едва не сбил дрон при вылете из Молдавии

Самолет Зеленского едва не сбил дрон при вылете из Молдавии

Самолет Зеленского едва не был сбит дроном при взлете в Молдавии, сообщил премьер Норвегии.  Самолет с президентом Украины летел из Молдовы в Осло, где тот присутствовал на похоронах короля Норвегии Харальда V в среду.

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