В Петербурге поддержали инициативу музеев о финансировании пополнения городских коллекций

В нашем городе также модернизируют библиотеки Петербург поддержал инициативу музеев о финансировании пополнения городских коллекций, также в числе приоритетов – модернизация библиотек и поддержка креативных индустрий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии