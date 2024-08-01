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Петербургский дневник

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В Петербурге поддержали инициативу музеев о финансировании пополнения городских коллекций

В Петербурге поддержали инициативу музеев о финансировании пополнения городских коллекций

В нашем городе также модернизируют библиотеки Петербург поддержал инициативу музеев о финансировании пополнения городских коллекций, также в числе приоритетов – модернизация библиотек и поддержка креативных индустрий.

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