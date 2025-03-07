Вулин уверен, что в трудные времена у Сербии всегда есть Россия

Вице-премьер Сербии Александар Вулин высказался о недавней встрече между президентами Сербии и России, Александром Вучичем и Владимиром Путиным, подчеркнув, что отношения между Сербией и Россией гораздо глубже, чем просто дружба — это настоящие союзнические связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии