Вулин уверен, что в трудные времена у Сербии всегда есть Россия

Вице-премьер Сербии Александар Вулин высказался о недавней встрече между президентами Сербии и России, Александром Вучичем и Владимиром Путиным, подчеркнув, что отношения между Сербией и Россией гораздо глубже, чем просто дружба — это настоящие союзнические связи.