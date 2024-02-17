Украинские боевики сравнивают ситуацию на Авдеевском коксохиме с «Азовсталью» в Мариуполе

На Авдеевском направлении, где российская армия продолжает штурмовать обустраиваемую на протяжении почти десяти лет эшелонированную оборону боевиков киевского режима, подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед, выбивая противника из все новых укрепрайонов.
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