НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Украинские боевики сравнивают ситуацию на Авдеевском коксохиме с «Азовсталью» в Мариуполе

Украинские боевики сравнивают ситуацию на Авдеевском коксохиме с «Азовсталью» в Мариуполе

На Авдеевском направлении, где российская армия продолжает штурмовать обустраиваемую на протяжении почти десяти лет эшелонированную оборону боевиков киевского режима, подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед, выбивая противника из все новых укрепрайонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх