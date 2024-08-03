Может ли темнокожий человек обгореть на солнце?

Отвечает Екатерина Русинова представительница подразделения косметического сырья Меланина — пигмента, который производится клетками кожи под действием солнечных лучей, — у темнокожих людей образуется больше, чем у светлокожих.
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