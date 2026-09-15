Qualcomm добавила 50% памяти в Hexagon NPU для локальных ИИ-агентов

Следующее поколение получило специализированный ускоритель для трансформеров Qualcomm раскрыла детали следующего поколения Hexagon NPU — процессора Snapdragon для выполнения ИИ-задач непосредственно на устройстве.
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