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Мода и Шоу-бизнес

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«Это было непрофессионально»: Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек

«Это было непрофессионально»: Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек

Natan накинулся на Ольгу Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек. Сейчас рэпер вместе с Ириной Дубцовой участвует в реалити «Сокровища императора», ведущими которого по-прежнему остаются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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