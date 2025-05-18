«Это было непрофессионально»: Natan накинулся на Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек

Natan накинулся на Ольгу Бузову из-за напоминания о романе с Лерчек. Сейчас рэпер вместе с Ириной Дубцовой участвует в реалити «Сокровища императора», ведущими которого по-прежнему остаются Ольга Бузова и Михаил Галустян.
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